Die Polizei fand diese kleinen Golden Retriever in einem Lastwagen. Foto: Marion Wünn/Tierschutzverein Stuttgart/dpa (dpa)

Sie waren im dem Lastwagen, weil sie in Spanien verkauft werden sollten. Aber als der Wagen auf einer Autobahn in Süddeutschland unterwegs war, hielt ihn die Polizei an. Als die Polizisten sahen, was in dem Laster los war, nahmen sie dem Fahrer die vielen Tiere sofort weg.

Die Polizei brachte sie in ein Tierheim in der Stadt Stuttgart. Die Chefin kümmerte sich mit ihren Mitarbeitern, damit die Hunde und Katzen bleiben konnten. Das war nicht einfach, so viele Tiere auf einmal zu versorgen. Aber: „An die Händler gebe ich die Tiere niemals zurück“, sagte sie.