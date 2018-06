Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Riesige Ohren auf dem Feld

Was ragt denn da in den Himmel? Rundherum Felder, und mittendrin recken große Antennen ihre Spiegel nach oben. Es sind Parabol-Antennen. Sie tauschen Signale mit Satelliten aus, das heißt, sie empfangen und senden Funkwellen ins All.