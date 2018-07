Ein Berg aus Sperrmüll bereitet der Verwaltung Probleme. Foto: Harald Tittel/dpa (dpa)

Sperrmüll ist, wie der Name schon sagt, besonders groß und sperrig. Dort landeten nach den Überschwemmungen kaputte Möbel oder Bauteile von Häusern, zum Beispiel Rohre. Der Haufen Sperrmüll ist jedoch so groß, dass die Stadt mit der Entsorgung kaum noch hinterherkommt. Insgesamt soll er so viel wiegen wie etwa 200 Elefanten!

Es ist ziemlich schwierig, das Zeug vor dem Verbrennen zu zerkleinern. Das kostet Zeit und Geld. Experten beraten nun, wie sich die Gegend vor solchen Unwettern besser schützen kann. Sie überlegen etwa, den Bach im Ort breiter zu machen, damit das Wasser nicht so schnell über die Ufer tritt.