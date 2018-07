Überraschung am Himmel: Der Mond färbt sich rot! Foto: Soeren Stache/dpa (dpa)

Am Freitag hast du einen super Ausrede, um lange wachzubleiben! Du musst nämlich unbedingt den Himmel beobachten. Dort ist etwas sehr Seltenes zu sehen: ein roter Mond zusammen mit dem Roten Planeten Mars.

So ein roter Mond zeigt sich bei einer totalen Mondfinsternis. Dabei liegen Sonne, Erde und Mond in einer Linie hintereinander. So wirft die Erde ihren Schatten auf den Mond und verdunkelt ihn.

Aber warum erscheint der Vollmond dann nicht schwarz? Dazu musst du wissen: Das Sonnenlicht besteht aus verschieden Lichtfarben. Trifft es auf die Lufthülle der Erde, wird viel Licht abgelenkt und etwa vom Staub verschluckt. Für den Mond bleibt dann rotes Licht übrig, das auf ihn fällt.

Der Planet Mars hingegen leuchtet immer rötlich. Das liegt am roten Staub auf seiner Oberfläche. Meistens befindet er sich sehr weit weg von der Erde. Weil er uns jetzt näher ist, kannst du ihn gut sehen.

Wenn du Mars und Mond am Himmel verfolgen willst, musst du bis nach Sonnenuntergang warten. Je nach Ort ist das zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr. Etwa zur gleichen Zeit kommt der Mond hervor. „Er ist gleich merklich röter und dunkler“, sagt eine Astronomin.

Die Mondfinsternis ist diesmal besonders lang: Eine Stunde und 44 Minuten bewegt sich der Mond im Schatten der Erde. Eine längere ist erst in mehr als 100 Jahren zu sehen. Die Mitte der Mondfinsternis ist um 22.22 Uhr. Um sie zu sehen, suchst du dir am besten einen Platz mit freiem Blick in Richtung Südosten. Gut ist es auch, wenn es dort nicht so viele Laternen und Lichter gibt.

Vielleicht magst du auch zu einer Sternwarte oder einem Planetarium gehen? Viele von ihnen bieten am Freitag Veranstaltungen an.