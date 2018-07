Ein Experte rät Torhütern, sich beim Elfmeter nicht genau in die Mitte zu stellen. Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa (dpa)

So ist es gerade auch bei der Weltmeisterschaft. Die Mannschaften aus Kroatien und Russland etwa erreichten am Sonntag erst im Elfmeterschießen die nächste Runde.

Aber ist das eigentlich Glückssache oder worauf sollte man achten? „Elfmeterschießen kann man sehr gut trainieren“, sagt der Fußball-Experte Daniel Memmert. Mit ein paar Tricks könnten die Schützen und die Torhüter ihre Chancen deutlich verbessern.

„Die Torhüter sollten sich nicht genau in die Mitte des Tors stellen, sondern ungefähr zehn Zentimeter links oder rechts davon. Die Schützen bemerken das nicht“, erklärt der Experte. Er sagt: Ohne es zu bemerken, schießen viele Spieler in die Ecke, die größer wirkt. Der Torhüter könnte also seine Chance erhöhen, zur richtigen Seite zu springen.

Auch für die Schützen hat der Experte einen Tipp: „Wenn der Spieler den Ball abgelegt hat, sollte er rückwärts mit Blick zum Torwart zu dem Punkt laufen, von dem aus er Anlauf nehmen will. Dann sollte er bis drei zählen.“ Damit strahle er Ruhe und Selbstbewusstsein aus, erklärt der Fachmann.