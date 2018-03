Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rückwärts Richtung Meer

Stell dir vor, Elefanten würden in einem Schwimmbad ihre Bahnen ziehen. Die großen Tiere müssten echt aufpassen, um nicht überall anzustoßen. Beinahe so eng war es in der Nacht zum Mittwoch auch auf dem Fluss Ems in Norddeutschland.