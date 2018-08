Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ruhe für die Schweinswale

Stell dir vor, neben deinem Zimmer würden regelmäßig Düsenjets starten. Du könntest wahrscheinlich nicht gut schlafen und dich nicht konzentrieren. So ähnlich fühlt es sich für Schweinswale an, wenn ein Windrad in der Nordsee gebaut wird. Damit die Wale weniger gestört werden, testen Experten jetzt eine neue Bautechnik.