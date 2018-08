Paris Jackson bekam bei einem Konzert Besuch von ihrer Oma. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa (dpa)

Auf einem Bild zeigte sich Paris Jackson zusammen mit ihrer Großmutter. Im Internet schrieb sie dazu: „Ich kann es kaum glauben, meine Oma war bei unserer zweiten Show dabei und es hat ihr tatsächlich gefallen! Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ich liebe dich so sehr, Oma. Und ich freue mich so sehr, dass wir für diesen wundervollen Zweck auftreten konnten.“

Paris Jackson ist die Tochter des berühmten Pop-Stars Michael Jackson. Mit dem Konzert sammelte sie Geld für kranke Menschen.