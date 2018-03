Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sängerin Rihanna hat Geburtstag

Ob sich am Dienstag jemand traut, ein Geburtstagslied für Rihanna zu singen? Dafür muss man schon etwas Mut haben! Schließlich singt Rihanna wohl selbst am besten - oder zumindest besser als die meisten Menschen. Glückwünsche wird sie aber trotzdem jede Menge bekommen. Denn Rihanna feiert am Dienstag ihren 30. Geburtstag.