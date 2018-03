In einem Sonderzug spielen Schüler eine Partie Schach, sie wollen an einem großen Turnier teilnehmen. Foto: Markus Scholz/dpa (dpa)

Du und dein Gegner ziehen abwechselnd mit den Figuren, die sich nach festen Regeln bewegen. Die Jagd auf den König endet normalerweise, wenn einer der beiden Spieler den anderen König so sehr in die Enge getrieben hat, dass der nicht mehr fliehen kann. Experten sprechen dann davon, dass der König Schachmatt ist.

Ein sehr großes Schachturnier bei dem Schüler gegeneinander antreten, findet jedes Jahr in der Stadt Hamburg statt. Dort gibt es einen See mit dem Namen Alster. Deshalb treten im Mai wieder „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“ an. Dieses Jahr feiert das Turnier seinen 60. Geburtstag. Mittlerweile nehmen mehr als 4000 Schüler daran teil - damit gilt es als weltgrößtes Schüler-Schach-Turnier.