Wenigstens ist das Wasser im Pool kühl. Denn diese Chilis lassen einen echt schwitzen. Foto: Uncredited (dpa)

Andere Leute sind scharfes Essen gewöhnt und mögen es sehr, zum Beispiel in der Region Hunan im Land China. Dort wachsen viele Chilis und viele Gerichte sind scharf gewürzt. Am Montag gab es dort ein Chili-Wettessen in einem Pool mit Wasser und Chili-Schoten. Die Teilnehmer mussten möglichst schnell viele scharfe Chilis essen.

Es gibt übrigens auch sehr milde Chilis, nicht nur scharfe Sorten. Ein Chili-Experte hat sogar eine Messung dafür erfunden. Dabei wird gemessen, wie viel von einem bestimmten Stoff darin steckt. Der Stoff heißt Capsaicin und erzeugt das Brennen.