Schatzsuche mit einer Drohne im See

Das Gerät sieht aus wie ein Torpedo - eine Art Unterwasser-Rakete. Am Donnerstag schwamm es in einem See im Bundesland Sachsen-Anhalt herum. Das Gerät ist eine Unterwasser-Drohne.