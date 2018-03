Diese Schauspieler treten in einer Schwimmhalle auf. Foto: Marijan Murat/dpa (dpa)

Auch die Zuschauer tragen nur Bademäntel und Schlappen. Eine Frau, die zusieht sagt, sie findet das Theater eine super Idee. Andere Leute schwimmen einfach an den Schauspielern vorbei.

Und warum treten sie im Schwimmbad auf? Weil manche Leute nie oder nur selten ins Theater gehen. Das wollen die Schauspieler ändern. Darum treten sie an Orten in der Stadt auf, wo Leute zufällig vorbei kommen. Auch am Hauptbahnhof in Stuttgart haben sie schon mal ein Stück aufgeführt.