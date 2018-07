Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schief und schön

Kennst du einen berühmten schiefen Turm? Jetzt denkst du vielleicht an den Schiefen Turm in der Stadt Pisa in Norditalien. Aus der ganzen Welt fahren Leute dorthin, um ihn zu bewundern.