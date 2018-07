In Wirklichkeit fährt hier natürlich kein Schiff durch die Stadt. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa (dpa)

Aber was schauten sich die Leute durch die Brillen an? Die Geräte sind Teil einer Kunst-Aktion. Ein Künstler hat dafür ein Schiffswrack auf dem Platz abgestellt. Durch die Brillen sieht es für die Leute aus, also ob um sie herum Schiffe durch die Straße fahren.

Dafür musst du wissen: New York liegt direkt am Atlantischen Ozean. Schon früher kamen hier viele Schiffe an. Sie brachten allerdings nicht nur Reisende, Geld und Waren zum Handeln. Sondern auch Sklaven.

Die meisten von ihnen stammten aus Afrika. Sie wurden nach Amerika verschleppt und mussten dort meistens unter schlimmen Bedingungen schuften. Vor knapp 200 Jahren wurde die Sklaverei in New York abgeschafft. Auch auf dieses Thema soll die Aktion aufmerksam machen.