Diese zischelnde Schlange ist nicht giftig. Sie ist eine helle Tigerpython. Foto: epa Ahmad Yusni/EPA/dpa (dpa)

Anders ist das im Land Thailand in Asien: In der Stadt Bangkok schaut eine Frau immer besonders genau nach. Denn sie wurde von einer Schlange in den Po gebissen, als sie sich auf die Toilette setzte. Sie wurde dabei zwar verletzt, aber nicht arg schlimm. Giftig war die Schlange auch nicht.

In Bangkok gibt es sehr viele Schlangen - und gerade besonders viele, heißt es. Denn die Tiere fühlen sich in der Stadt ziemlich wohl. Das hat verschiedene Gründe: Zum einen wird am Stadtrand öfter auf Gebiet gebaut, auf dem Schlangen leben. Die Tiere ziehen dann um. Außerdem finden Schlangen recht einfach Futter: Sie schnappen sich etwa Mäuse und Ratten, die im offenen Müll herumlaufen.

Obwohl Schlangen also auch Gutes tun, indem sie Mäuse verputzen, wollen viele Menschen Schlangen nicht zu nahe kommen. Deshalb hat auch die Feuerwehr oft mit ihnen zu tun: Sie wird immer wieder gerufen, um Schlangen einzusammeln.