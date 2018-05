Nur etwas über die Hälfte aller Kinder spielt viel draußen. Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Davon haben Kinder in einer Umfrage berichtet. Sie waren gefragt worden, wie oft sie draußen spielen und warum sie es oft auch nicht tun. Dabei sagte nur etwas mehr als die Hälfte der Kinder, dass sie oft draußen spielen.

Kinder, die das nicht tun, gaben als Gründe an: Es sind keine anderen Kinder draußen. Parkende Autos sind im Weg. Es gibt keinen Orte zum Spielen in der Nähe. Der Straßenverkehr ist zu gefährlich.

Schließlich wohnen nicht alle Kinder in einem Haus mit Garten oder haben einen Spielplatz in der Nähe. Experten sagten zu der Umfrage am Donnerstag: Die Bedingungen zum Draußenspielen sind schlechter geworden. Viele Stadtteile müssten wieder kinderfreundlicher werden, finden sie.