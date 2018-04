Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schlechter Tag für Rennfahrer Sebastian Vettel

So ein Mist! Für den Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel lief es am Sonntag beim Rennen in China überhaupt nicht gut. Erst holte ihn sein Team zu spät in die Box zum Reifenwechsel. Und dann krachte auch noch ein anderer Fahrer in sein Rennauto!