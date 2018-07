Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schlimme Feuer in Griechenland

Viele Menschen in Griechenland sind jetzt sehr traurig. Denn in der Nähe der Hauptstadt Athen hat es mehrere große Brände gegeben, die viel Schaden angerichtet haben. Ein großes Feuer geschah in einem Waldgebiet, in dem eine Menge Leute sich Ferienhäuser gebaut haben und dort auch gerade Zeit verbrachten.