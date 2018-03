So langsam verabschiedet sich die Kälte wieder in Deutschland. Foto: Axel Heimken/dpa (dpa)

Zwar war es im Norden teilweise noch richtig frostig. Schon am Sonntag war es an manchen Orten in Deutschland aber über zehn Grad Celsius warm. So soll es auch in den nächsten Tagen größtenteils bleiben. Dann könnten auch bald die ersten Krokusse und Narzissen blühen. Laut Kalender beginnt der Frühling allerdings erst am 20. März.