Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schon wieder gegen Spanien

An den nächsten Gegner können sich die deutschen Hockey-Spielerinnen noch gut erinnern. Schließlich haben sie gerade erst gegeneinander gespielt. Die deutsche Mannschaft tritt momentan bei der Weltmeisterschaft im Feldhockey an. Das Turnier wird in Großbritanniens Hauptstadt London ausgetragen.