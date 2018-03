Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schon wieder Gold für Eiskunstläufer

Manchmal sieht es so aus, als würden sie über das Eis schweben. Sie springen hoch und wirbeln mit großer Leichtigkeit hin und her. Dabei tragen sie Schlittschuhe an ihren Füßen. Es geht um die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot.