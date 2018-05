In einem Freizeitpark hat es gebrannt, zum Glück ist keinem Besucher etwas passiert. Foto: Joost Derijck/dpa (dpa)

Diese Rauchwolke war am Wochenende im Europapark Rust zu sehen. Der Park liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Dort war am Samstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Zum Glück kamen schnell viele Feuerwehrleute, um das Feuer zu löschen. Die Besucher wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Am Sonntag öffnete der Park sogar schon wieder. Allerdings sind einige Bereiche wegen des Feuers erst mal gesperrt. Die Besucher müssen also auf manche Sachen im Park verzichten.