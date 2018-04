In den USA protestieren Schüler seit einigen Wochen immer wieder gegen zu viele Waffen im Land. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa (dpa)

Aber was steckt dahinter? In den Schulen im Land kommt es immer wieder zu Gewalt mit Waffen. Zuletzt schoss im Februar ein ehemaliger Schüler in einer Schule um sich und tötete mehrere Menschen.

Mit ihren Protestaktionen wollen die Schüler erreichen, dass die Waffengesetze im Land verändert werden. Sie hoffen, dass es dann schwieriger wird, an eine Waffe zu kommen. So könnten solche Taten eher verhindert werden, meinen sie. Bei dieser Protestaktion wollten viele der Schüler Kleidung in der Farbe Orange tragen. Das soll für mehr Zusammenhalt sorgen.