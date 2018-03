In der Stadt Potsdam putzen Schüler ihre Schule selbst. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB (dpa)

Auch an einer Schule in der Stadt Potsdam im Osten Deutschlands waren Schüler und Lehrer unzufrieden. Nachdem die ehemalige Putzfrau in Rente gegangen war, überlegten sie sich deshalb etwas Neues. Seitdem greifen einige Schüler selbst zum Putzlappen und machen ihre Schule sauber. Dafür haben sie eine Firma gegründet. „Etwa 15 bis 20 Schüler arbeiten dort“, sagt eine Lehrerin.

Die Arbeit ist freiwillig. Trotzdem wollen viele Schüler mitmachen. Denn mit dem Einsatz verdienen sie Geld. Zehn Euro pro Stunde. Und wer die Klos putzt, bekommt zwei Euro mehr. Wer dabei sein möchte, muss mindestens in der 10. Klasse sein.