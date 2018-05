Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schülerin Marie gewinnt die Casting-Show DSDS

Familie und Freunde in roten T-Shirts umarmen Marie Wegener. Ihr Lied „Königlich“ läuft im Hintergrund. Glitzerndes Konfetti fliegt durch die Luft. So sah es am Samstagabend neben der Bühne der Fernseh-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ aus.