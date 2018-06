Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schuhe für die größten Füße der Welt

Wenn du neue Schuhe brauchst, gehst du in einen Schuhladen. Meist fragt die Verkäuferin dann nach deiner Schuhgröße. Dann greift sie ins Regal und lässt dich verschiedene Modelle in dieser Größe anprobieren. Doch was macht der Mann mit den größten Füßen der Welt? Er wird mit Schuhgröße 68 in einem normalen Schuhgeschäft kein passendes Modell finden.