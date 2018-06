Das schwedische Team bereitet sich auf das Spiel gegen Deutschland vor. Foto: Maximilian Haupt/dpa (dpa)

BEKANNTESTE SPIELER: Zwei Namen aus dem schwedischen Team kennen auch Fans der deutschen Bundesliga gut. Es sind Ludwig Augustinsson vom Verein Werder Bremen und Emil Forsberg. Dieser kickt beim Verein RB Leipzig und gilt als bester Spieler im schwedischen Nationalteam. Der Mittelfeldspieler war bei 36 Länderspielen dabei und schoss insgesamt sechs Tore. Hoffnung setzten die Schweden auch in Stürmer Marcus Berg. Wie alle Spieler im Nationalteam spielt auch er nicht für einen schwedischen Club. Er hat einen Vertrag in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

GRÖSSTE ERFOLGE: Vor zwölf Jahren war Schweden zuletzt bei einer WM dabei. Fans erinnern sich vor allem an einen 2:1-Sieg gegen Frankreich damals. Den bisher größten Erfolg aber erzielten die Schweden im Jahr 1958: Sie erreichten bei der WM in ihrem eigenen Land das Finale. Dort wurden sie allerdings von Brasilien besiegt. Bei der WM in Russland lief es für die Schweden bisher gut. Ihr erstes Spiel gegen Südkorea gewannen sie.

DIREKTE DUELLE: 36 mal haben Deutschland und Schweden bisher gegeneinander gespielt. Zwölf Duelle gewannen die Schweden. Die letzte Begegnung ist fünf Jahre her. Damals gewann Deutschland 5:3.