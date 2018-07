Auf solchen Booten versuchen Menschen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Foto: Lena Klimkeit/dpa (dpa)

Das Mittelmeer ist für viele Menschen ein Urlaubsziel. Sie verbringen die Ferien zum Beispiel an den Stränden der spanischen Insel Mallorca. Auch in Ländern wie Italien und Griechenland gibt es viele Kilometer Küste.

Für manche Menschen ist das Mittelmeer aber kein Ort zum Entspannen. Für sie ist es vor allem ein gefährliches Hindernis. Diese Menschen sind aus ihren Heimatländern geflohen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel Armut und Gewalt.

Die Menschen hoffen auf ein besseres Leben in Europa. Deshalb machen sie sich von Afrika aus auf eine gefährliche Fahrt über das Meer. Oft hocken viel zu viele von ihnen in kleinen Booten. Auch deshalb sind schon viele Menschen auf diesem Weg ums Leben gekommen.

Auf dem Mittelmeer sind verschiedene Schiffe unterwegs, um die Menschen zu retten. Doch momentan ist das sehr schwierig. Nicht alle Freiwilligen, die helfen wollen, dürfen das auch. Manche Schiffe werden daran gehindert, wieder auslaufen zu dürfen.

Dafür musst du wissen: In Europa sind die Flüchtlinge nicht überall willkommen. Politiker aus Italien finden zum Beispiel, die Menschen müssten besser auf Europa verteilt werden. Die Regierung drohte damit, italienische Häfen für bestimmte Schiffe zu sperren. So könnten Gerettete dort nicht mehr an Land gehen.

Auch in Deutschland finden manche, man sollte weniger Menschen aus anderen Ländern hier aufnehmen. Andere sagen: Menschen in Not sollte man in jedem Fall helfen. Am Wochenende gingen in einigen Städten Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Auf einem Plakat in der Stadt Stuttgart stand zum Beispiel: „Seenot - Rettung ist Pflicht!“