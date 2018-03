Wo Boote nicht mehr fahren können, kommen die Eissegler zum Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Dann muss jemand den Schlitten ziehen oder schieben. Wie praktisch, wenn das der Wind übernimmt!

An der Ostseeküste im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern konnte man gerade Schlitten mit Segeln beobachten: so genannte Eissegel-Schlitten. Vom Wind angeschoben, waren sie auf dem vereisten Saaler Bodden unterwegs. Das ist ein flaches Gewässer an der Küste.

Früher stiegen die Leute einfach auf den Schlitten um, wenn die Boote aufgrund des Eises nicht mehr fahren konnten. Sie beförderten auf den Schlitten Menschen und Lebensmittel. Heutzutage fahren die Eissegel-Schlitten vor allem aus, weil das Segeln auf Eis Spaß macht.