Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Selfie, Selfie, Selfie

Ein Selfie sieht häufig besser aus, wenn etwas Tolles im Hintergrund zu sehen ist. Das dachte sich auch eine Frau in der Stadt New York. Sie hat eine besondere Ausstellung gegründet, in der es viele interessante Hintergründe für Fotos gibt.