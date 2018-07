Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sieger in Gelb, Grün und Gepunktet

Noch mal mit aller Kraft in die Pedale treten. Denn es geht um den Sieg beim wohl berühmtesten Radrennen der Welt: der Tour de France (gesprochen: tur dä frons). Das Rennen endet am Sonntag in der französischen Hauptstadt Paris, nach 21 Etappen und vielen Hundert Kilometern. Dann steht auch der Sieger fest oder besser gesagt: die Sieger.