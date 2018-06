Die Musikerin Lily Allen singt in ihrem neuen Album über schwierige Zeiten. Foto: Hugo Marie/EPA/dpa (dpa)

Doch für die Musikerin Lily Allen scheint nicht alles so toll zu sein. Das merkt man: Sie veröffentlicht bald ein neues Album, also mehrere neue Lieder. In einigen Songs erzählt sie, was sie alles erlebt hat. Manches war nicht schön.

Lily Allen ist 33 Jahre alt und kommt aus dem Land Großbritannien. In ihrer Jugend besuchte sie zum Beispiel 13 verschiedene Schulen. Auch um diese schwierige Zeit geht es in ihrer Musik.