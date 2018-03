In Südkorea ist es sehr warm geworden, die warmen Klamotten bleiben bei den Wettkämpfen im Schrank. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Aber jetzt macht den Athleten die Wärme in Südkorea zu schaffen. Die Temperaturen liegen weit über Null Grad Celsius. Auf den Wettkampf-Strecken wird der Schnee weich und es gibt sogar Pfützen. Deshalb konnten einige Sportler schon nicht wie geplant trainieren. Ein Rennen wurde verschoben.

Am Donnerstag kamen einige Athleten sogar in kurzen Hosen zum Wettbewerb. Eine Sportlerin sagte: „Die Bedingungen hier sind grenzwertig.“ Andere machten aber Witze, wie die Biathletin Clara Klug. Sie sagte: „Schwimmflügel her und weiter geht's!“