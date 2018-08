Eltern meckern oft, wenn Kinder Handys und Konsolen benutzen. Foto: Tobias Hase/dpa (dpa)

Hast du ein eigenes Handy? Vielleicht stehen Zuhause auch ein Fernseher und eine Spielekonsole? Oder ein Lerncomputer und ein Tablet? Für eine Studie haben Forscher viele Kindern etwa dazu befragt, welche elektronischen Geräte sie besitzen. Und wie sie diese nutzen.

Dabei kam heraus: Je älter Kinder sind, desto mehr Geräte haben sie. Mehr als die Hälfte nutzt mehrmals in der Woche ein Smartphone oder einen Computer, um damit ein Spiel zu spielen. Und fast alle Kinder gucken mehrmals in der Woche einen Film oder eine Serie.

Würde man Eltern fragen, würden viele wohl sagen: Mein Kind hängt die ganze Zeit nur am Bildschirm! Der Medien-Experte Sebastian Ring sagt aber, dass Kinder ein Recht darauf haben, ihre Freizeit selbst mitzubestimmen. Damit es zu Hause weniger Stress wegen der Geräte gibt, hat er ein paar Tipps.

1. Tipp: „Erklärt euren Eltern, was ihr so cool daran findet“, rät Sebastian Ring. Viele Eltern finden nämlich Serien oder Spiele doof, weil sie diese nicht kennen. „Die Hoffnung ist: Wenn ihr miteinander redet, dann verstehen die Eltern besser, was euch daran fasziniert, und ihr, warum die Eltern das vielleicht anders sehen.“

2. Tipp: „Achtet aufeinander“, sagt der Medien-Experte. Zum Beispiel sollte man aufpassen, dass nichts läuft, das kleine Geschwister erschreckt. „Und wenn du denkst: Da ist etwas komisch oder macht mir Angst. Dann ist es gut, mit einem Erwachsenen darüber zu reden.“

3. Tipp: „Regeln vereinbaren“, meint Sebastian Ring. Er sagt, man kann mit den Eltern etwa festlegen, wie viele Stunden pro Woche Fernsehen oder Videospiele okay sind. „Das ist auch für einen selbst wichtig. So kann man alles, was man an einem Tag machen will, auch schaffen.“

4. Tipp: „Es ist großartig, selbst kreativ zu sein“, findet der Medien-Experte. Er empfiehlt, etwa einen Trickfilm selbst zu machen. Oder ein eigenes Computerspiel zu erstellen. Im Internet findest du Anleitungen, wie das geht.