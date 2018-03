So sieht das Bild des Malers Pablo Picasso aus. Foto: Frank Augstein/AP/dpa (dpa)

Das Bild stammt von einem berühmten Maler. Er heißt Pablo Picasso und wurde vor mehr als 100 Jahren geboren. Das Gemälde hat einen langen französischen Namen. Übersetzt bedeutet er: Frau mit Barett in dem karierten Kleid. Das erklärt auch sofort, was auf dem Bild zu sehen ist, nämlich eine Frau mit einem Barett, also einer Art Mütze.

Wer genau das Bild ersteigerte, blieb geheim. Deshalb weiß auch niemand, wo das Bild in Zukunft hängen wird.