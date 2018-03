Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

So wachsen die eiskalten Zapfen

Sie sind eiskalt, spitz und glitzern in der Sonne: Eiszapfen gehören zu den schönsten Dingen im Winter. Gerade bei dieser Kälte kann man einige tolle Eiszapfen entdecken: zum Beispiel an Dachrinnen oder Geländern - also gern an Kanten.