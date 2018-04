Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

„Solche Schuhe hätte ich gerne“

Yvonne Petrina leitet die Kinder-Akademie in der Stadt Fulda. In dem Kinder-Museum kann man sich zum Beispiel Bilder ansehen, an einer eigenen Erfindung basteln oder in ein begehbares Herz klettern. Das Lieblingsstück von Yvonne Petrina ist ein anderes - eins mit Fell!