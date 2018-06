Dieser Bundeswehr-Einsatz war nur eine Übung. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Das alles passierte am Samstag in der Stadt Dresden im Bundesland Sachsen. Doch keine Sorge! Es handelte sich nur um eine Übung der Bundeswehr. Bei dieser und anderen Aktionen in ganz Deutschland durften Besucher den Soldaten am Wochenende zuschauen.

In Dresden waren Soldaten einer besonderen Gruppe im Einsatz. Sie heißt „Kommando Spezialkräfte“, abgekürzt KSK. Diese Soldaten greifen nur in besonderen Fällen ein. Dieses Mal übten sie, eine Geisel aus einem Gebäude zu befreien.

Nach der Vorführung klatschten die Zuschauer Beifall. Das ist sonst anders. Normalerweise laufen die Einsätze der Soldaten streng geheim ab.