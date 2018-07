Die Schüler in Bayern hatten heute ihren letzten Schultag. In der nächsten Woche gibt es überall in Deutschland Ferien. Foto: Felix Kästle/dpa (dpa)

In Deutschland schließen die Schulen nämlich nicht überall am gleichen Tag. Die Schüler in den Bundesländern Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen hatten als erstes frei, für sie war das Schuljahr schon im Juni vorbei. Dafür geht der Unterricht für sie Anfang August wieder los.

Sommerferien für alle Schüler in Deutschland gibt es also nur in der kommenden Woche. Verkehrsexperten glauben, dass die Autobahnen dann besonders voll sein werden. Denn viele Familien möchten in den Urlaub fahren. Andere müssen zurück nach Hause.