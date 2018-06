Mehr als 1200 Treffenstufen - da kommen auch geübte Läufer aus der Puste! Foto: Arne Dedert/dpa (dpa)

In einem Hochhaus der Stadt Frankfurt am Main gab es am Sonntag wieder einen Wettlauf durch das Treppenhaus. Normalerweise nimmt man dort den Fahrstuhl, um bis ganz nach oben zu kommen.

Nun machten sogar Feuerwehrleute in schwerer Uniform und mit Helm bei dem verrückten Wettlauf mit. Der schnellste Läufer war aber in Sportklamotten unterwegs. Er brauchte nur etwas mehr als sechs Minuten, um die 61 Stockwerke hinaufzukommen!