Spezial-Taucher retten weitere Kinder

Noch immer warten viele Familien an der Höhle. Seit über zwei Wochen bangen sie um ihre Kinder. Die Jungen gehören zu einer Fußball-Mannschaft. Sie sind in der Höhle in Thailand in Asien eingeschlossen.