Spieglein, Spieglein auf dem Boden

Wer sich hier seinen Weg durch die Kugeln sucht, kann sich dabei selbst beobachten. Denn die Kugeln spiegeln! Eine Künstlerin hat sie in einer Halle ausgelegt. Die Halle steht in der Nähe der Stadt New York in den USA. 1500 Spiegelkugeln liegen dort nun.