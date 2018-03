Sebastian Vettel neues Rennauto ist wieder rot, er nennt den Wagen Loria. Foto: Callo Albanese/Ferrari/dpa (dpa)

In den vergangenen Jahren hießen seine Autos Eva, Margherita und Gina. Mit ihnen konnte Sebastian Vettel aber keinen Weltmeister-Titel in der Formel 1 mehr gewinnen.

Ob es dieses Jahr wieder klappt? Er hat jedenfalls einen Plan, sagte der Rennfahrer. „Der liegt aber in meinem Raum. Und euch werd' ich ihn nicht erzählen.“

Die Saison in der Formel 1 beginnt am Sonntag im Land Australien. Dann muss Sebastian Vettel mit seiner Loria zeigen, was er kann.