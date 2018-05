Bolek ist gleich zweimal aus seinem Gehege abgehauen. Foto: Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V./dpa (dpa)

In den vergangenen Tagen brach das Stachelschwein gleich zweimal aus. Zuerst war Bolek noch von alleine zurückgekommen. In der Nacht zum Samstag entdeckten Polizisten ihn in der Stadt. „Sie haben ihn bewacht, bis ich da war“, sagte der Direktor des Tierparks. Nun soll das Gehege ausbruchsicher gemacht werden.

Stachelschweine schützen sich mit ihren Stacheln vor Feinden. Boleks Verwandte in freier Natur leben vor allem in Asien, zum Beispiel in den Ländern Türkei und Indien.