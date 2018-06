Beim Musical «Starlight Express» muss die Schauspielerin Veronika Hammer super Rollschuh fahren können. Foto: Caroline Seidel/dpa (dpa)

Zum 30. Geburtstag haben die Darsteller eine neue Version einstudiert. Eine der Hauptrollen hat Veronika Hammer. Sie ist 24 Jahre alt. dpa-Nachrichten für Kinder erzählt sie vom Hinfallen auf der Bühne und dem komplizierten Anziehen der Kostüme.

Kommen Sie auch mit Rollschuhen zur Arbeit?

Veronika Hammer: „Nein, das dürfen wir gar nicht. Weil wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht wehtun. Sollten wir uns wehtun, können wir nicht mehr spielen.“

Dürfen Sie also gar keinen Sport machen?

Veronika Hammer: „Doch, aber es kommt darauf an, was. Skifahren oder Fußballspielen zum Beispiel geht nicht. Wo die Verletzungsgefahr relativ hoch ist, da müssen wir aufpassen.“

Was passiert, wenn jemand verletzt oder krank ist?

Veronika Hammer: „Es gibt Einspringer. Die müssen bis zu sieben oder zehn Rollen lernen! Die springen dann ein für uns, wenn wir nicht können oder wenn wir im Urlaub sind.“

Sind Sie schon einmal bei einer Aufführung hingefallen?

Veronika Hammer: „Ja, auch schon. Es ist gerade erst gestern passiert. Das ist schon unangenehm, aber in dem Moment kann man nicht wirklich was dagegen machen. Außer schnell wieder aufstehen und so tun, als wäre nichts passiert.“

Konnten Sie schon vor „Starlight Express“ Rollschuh laufen?

Veronika Hammer: „Nicht wirklich. Ich bin zwar Inline-Skates gefahren, aber das ist ein ganz anderes Gefühl. Das Problem ist das Bremsen: Mit den Inline-Skates hat man die Bremsen hinten. Bei den Rollschuhen sind die die Bremsen vorne. Da muss man aufpassen, dass man das Gewicht nicht zu weit nach hinten legt. Sonst haut's einen auf den Popo.“

Das Musical gibt es schon seit 30 Jahren. Muss man da als Darsteller so spielen wie alle anderen vorher?

Veronika Hammer: „Ich habe einen komplett neuen Charakter bekommen. Und da habe ich viel von mir mit eingebracht in die Rolle. Für die, die nach mir kommen, ist es dann nicht mehr so flexibel. Die müssen sich schon an gewisse Dinge halten, die ich vorgegeben habe.“

Hilft Ihnen jemand bei Kostüm und Schminke?

Veronika Hammer: „Schminken tue ich mich selbst. Dafür haben wir auch Make-up-Übungen gehabt. Die Perücken werden mir aufgesetzt. Und beim Kostüm wird mir geholfen, das anzuziehen. Alleine kommt man da fast nicht rein!“