Der Fußballer Julian Draxler setzt sich für Kinder in Afrika ein. Foto: Arne Dedert/dpa (dpa)

Besonders schlimm ist es in dem Land Südsudan auf dem Kontinent Afrika. Dort müssen viele Kinder hungern. Verschiedene Organisationen setzen sich für die Kinder ein und sammeln Spenden.

Das Kinder-Hilfswerk Unicef zum Beispiel will Pakete mit Nahrung in das Land schicken. Der Fußballprofi Julian Draxler hat jetzt dabei geholfen, diese Hilfspakete zu packen. In einem Video im Internet erzählt er davon. Damit will er Menschen dazu bringen, den Kindern zu helfen.

Auch andere Prominente machen Werbung für die Aktion: zum Beispiel der Basketballer Dirk Nowitzki und der Fußballer Mats Hummels.