Nur mit einer Leiter kommmen die Putzleute an das Blauwal-Modell heran. Foto: Christina Horsten/dpa (dpa)

Das passierte jetzt in einem Museum in der Stadt New York in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hängt in einem Museum ein riesiges Blauwal-Modell. Wenn das gereinigt werden muss, ist das immer eine große Sache: Die Putzleute steigen in ein Drehleiter, fahren nach oben und legen dort mit Staubsaugern und Besen los. Von unten sehen viele Leute zu.