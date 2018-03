Sabrina Cakmakli landete bei Olympia auf Platz acht. Foto: Gregory Bull/AP (dpa)

Die Wettkämpfe werden gerade in Pyeongchang ausgetragen, einer Stadt in dem Land Südkorea. Sabrina Cakmakli startete in der Halfpipe. Das ist eine halboffene Röhre. Die Disziplin gehört bei den Winterspielen zum Ski-Freestyle (gesprochen: schi fristeil).

Die Sportler bekommen für ihre Sprünge und ihre Tricks Punkte. Jeder hat drei Versuche. Im dritten Durchgang hatte es Sabrina Cakmakli fast geschafft. Doch kurz vor Schluss ging ein Sprung schief. Die Sportlerin stürzte und rutschte durch den Schnee.

Am Ende landete sie auf Platz acht. „Es ärgert mich, dass ich den letzten Lauf nicht stehen konnte“, sagte sie. Trotzdem war sie stolz: „Es ist mega, dass ich hier sein darf mit den Besten der Welt.“