Auf der Reisemesse ITB stehen in diesem Jahr viele Strandkörbe. Foto: Carsten Koall/dpa (dpa)

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Menschen auf der Messe, die Werbung für ihr Land machen. In einer Halle duftet es nach Kokosmilch und Curry aus Thailand. In einer anderen stehen viele Strandkörbe, wie an der Küste. Und dann ist da noch ein Boot, das mit Sonnenenergie fahren kann. Dort sonnen sich ein paar Stoffrobben.

Um das zu sehen, kommen die Leute extra aus anderen Ländern wie Thailand, Frankreich und Ägypten. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es ist der Partner der Reisemesse. Bisher war das immer ein anderes Land, letztes Jahr zum Beispiel Botsuana in Afrika.

Für die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern ist das eine große Sache. In einer der Hallen haben sie richtig viel Platz, um ihre Heimat zu zeigen. Viele Hotelmitarbeiter, Geschäftsleute und Reiseveranstalter aus der ganzen Welt schauen vorbei.

Der Tourismus-Chef aus Mecklenburg-Vorpommern freut sich darüber sehr. Er sagt: „Damit haben wir die Chance, auch im Ausland bekannt zu werden.“ Eine Frau von der Messe sagt: Mecklenburg-Vorpommern sei das beliebteste Ziel für Familienurlaub in Deutschland.

Auch Kinder können auf der Messe viel entdecken. Am Wochenende gibt es ein großes Rätsel über Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland Niedersachsen bietet auch eine Runde Air-Hockey an.